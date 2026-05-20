Довкола цього бою було дуже багато суперечливих думок, критики та водночас підтримки Усика щодо вибору свого опонента, повідомляє 24 Канал. Світові боксерські організації довго не могли вирішити, чи санкціонувати поєдинок для українця, як захист титулів, але в матеріалі зібрано найцікавіші факти про майбутній поєдинок, які роблять його справді унікальним й історичним у боксі.

Якою є історична локація поєдинку?

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном має назву Glory in Giza. І це не випадково, оскільки спеціально для цього бою ринг побудували в єгипетській Гізі на тлі величних пірамід. Фактично це буде протистояння "чудес світу" на фоні єдиного вцілілого з семи чудес світу. Зокрема, піраміді Хеопса понад 4600 років.

Тимчасовий ринг і тимчасові трибуни зводять у Гізі цілодобово, щоб встигнути до 23 травня. Boxing King Media повідомляє, що організатори обіцяли найкращу у світі боксерську декорацію, мовляв, кращою за цю ніхто в історії ще ніколи не бачив.

За який пояс будуть битись Усик і Верховен?

Питання того, чи можна зарахувати бій проти недосвідченого в боксі кікбоксера Верховена Усику, як добровільний захист титулів викликало чимало дискусій. Чимало боксерів обурювались тому, що спортсмен, який узагалі відсутній у боксерських рейтингах, отримав право позмагатись за пояси Усика, тоді як інші боксери роками чекають свого шансу.

Наприклад, британський боксер Девід Аллен в інтерв'ю для ютуб-каналу David White Rhino Allen зазначав, що WBC не мала права санкціонувати бій Усика проти Верховена як титульний. В українця є інші обов'язкові претенденти.

Мені не подобається, що Верховен прийшов у боксі із іншого виду спорту, провів один поєдинок у надважкій вазі й одразу битиметься за звання чемпіона світу. Кожен повинен заробити свій шанс на боксерському ринзі,

– заявив Аллен.

Утім WBC знайшла рішення. Для бою Усика проти Верховена організація розробила спеціальний пояс, який називається "Король Нілу". Крім того, українець і справді захищатиме 3 свої пояси в поєдинку з нідерландцем, утім у разі поразки суперник Усика не отримає їх, вони стануть вакантними. Натомість спеціальним поясом "Король Нілу" переможець протистояння буде нагороджений безумовно одразу.

Чому Усик узагалі обрав суперника з іншого виду спорту?

Ще одним безперечно цікавим фактом про бій Усика проти Верховена є те, що нідерландець узагалі представляє інший вид спорту – кікбоксинг. Утім у цьому й особливий інтерес. Деякі боксери зауважували, що Усик уже переміг усіх найсильніших у надважкій вазі, тож, може робити що завгодно.

Ріко Верховен – це новий виклик і новий інтерес для українця. Боєць із незвичним стилем, до якого важко підготуватись. Безумовно могло б бути ще цікавіше, якби поєдинок відбувся за змішаними правилами кікбоксингу та боксу, як на початку 2026 року заявляв спортивний менеджер із Саудівської Аравії Туркі Аль Аш-Шейх.

Нідерландець на пресконференції в Нідерландах заявляв, що стане непростою головоломкою для Усика. І якщо йому вдасться провести свій найкращий удар, українець від нього обов'язково впаде, адже різниця між спортсменами у вазі складає майжу 20 кілограмів.

Утім й Усик здивував свого опонента заявою про своє дитинство. Виявляється, що юнаком Усик також займався кікбоксингом, тож, добре знайомий із цим стилем єдиноборств. Щоправда, звісно, на такий рівень як Верховен у кікбоксингу Усик ніколи не виходив, адже через домінацію нідерландця в цьому виді спорту понад 12 років, його називали "Кличками кікбоксингу".

Між іншим своїм секретом підготовки до кікбоксера Усик назвав важкі тренування та подвійну порцію пасти. Він вважає їх магічним поєднанням. А ще зазначив, що обрав кількох незвичних для себе спаринг-партнерів перед боєм із Верховеном, які хоч трохи нагадають його стиль.

Хто вважається фаворитом бою?

Оскільки бій відбудеться за боксерськими правилами, то Олександр Усик, який тричі здобував звання абсолютного чемпіона світу в цьому виді спорту – безумовний фаворит. Утім у цьому одна з небезпек українця, адже від нього всі чекають феноменального бою й не згодні на менше.

А ось Тоні Белью – колишній чемпіон – вважає, що будь-який результат, крім перемоги Усика буде шокуючим. Можливий тріумф кікбоксера зруйнує будь-які уявлення про те, як узагалі все влаштовано в боксі.

"Це буде найбільший шок, який коли-небудь бачив бокс. Перемога Верховена точно була б найвеличнішою в історії всього спорту. Нідерландець виходить на ринг проти короля та кидає йому виклик. Усик – на піку, бо він здолав найкращих перед боєм із Верховеном", – наголосив Белью.

Останні новини перед боєм Усика проти Верховена: коротко

Верховен відверто пояснив, чому йому потрібен був бій із Усиком. За словами нідерландця, на ринзі битимуться 2 абсолютні чемпіони світу у своїх видах спорту.

IBF дозволила Усику захищати свій пояс у бою з Верховеном. Утім у разі поразки українця, він не перейде нідерландцю, а стане вакантним.

Хамаз Шіраз неочікувано підтримав рішення Усика провести бій із Верховеном. За його словами, українець заслужив робити все, що захоче.