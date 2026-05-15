IBF дозволила Усику, який є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF, провести несанкціонований бій проти Верховена. Про це повідомляє Fightnews.
Яке рішення IBF ухвалила щодо бою Усик – Верховен?
Також організація повідомила, що визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов'язковий захист титулу WBC, а потім WBA.
Якщо Усик програє 23 травня, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде оголошено вакантним.
Однак IBF залишає за собою право змінити дату обов'язкового бою у разі суттєвих затримок у ротації.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
- Бій Усика та Верховена офіційно оголосили наприкінці лютого. Світова боксерська рада (WBC) вирішила санкціонувати поєдинок, хоча нідерландський кікбоксер не входить у жоден боксерський рейтинг.
- Ба більше, організація дозволила Усику провести добровільний захист чемпіонського поясу WBC.
- У четвер, 14 травня, WBA оголосила, що пояс організації теж буде на кону зустрічі. Однак Верховен, відповідно до рішення WBA, не зможе здобути титул.
- Додамо, що поєдинок можна буде побачити онлайн в Україні завдяки "Київстар ТБ", який ексклюзивно покаже протистояння.