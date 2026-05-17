Відомий шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін поділився думками щодо того, чи може Ф'юрі перемогти володаря титулів WBC, WBA та IBF. Про це повідомляє World Boxing News.

Дивіться також Джошуа та Ф'юрі можуть вийти на ринг вже 25 липня – промоутер озвучив деталі

Який прогноз на бій Усик – Ф'юрі дав Валлін?

35-річний спортсмен заявив, що Ф'юрі може побити Усика, адже в боксі може статися що завгодно. Однак швед зазначив, що українець виграв попередні бої, тому є фаворитом можливого третього протистояння.

Ба більше, Валлін заявив, що не може назвати жодного боксера, який би міг здолати непереможного Усика.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Мені здалося, що вдруге він переміг ще переконливіше. Усик – хлопець, який продовжує вдосконалюватися і дуже вражає. Він стає старшим, але водночас стає кращим і досвідченішим. Усик – чудовий боєць. Я не бачу нікого зараз, хто міг би його перемогти,

– сказав Валлін.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про третій бій Усика та Ф'юрі?

У 2024 році боксери провели два поєдинки: перша зустріч відбулася у травні за звання абсолютного чемпіона світу. Тоді Усик виставив на кін пояси WBO, WBA та IBF, а Тайсон – титул WBC.

Українець здобув перемогу рішенням суддів, відібрав у Ф'юрі пояс WBC та став абсолютним чемпіоном світу. У грудні відбувся реванш, в якому Усик знову переміг рішенням суддів. Після двох поєдинків Ф'юрі категорично не погодився з поразками та навіть завершив кар'єру.

Однак у квітні 2026 року "Циганський король" повернувся у бокс та переміг Арсланбека Махмудова. До кінця 2026 року він має провести бій з Ентоні Джошуа.

Після цього Тайсон планує зустрітися з Усиком. 37-річний британець записав звернення, що з'явилося у соцмережах Туркі Аль-Шейха, інвестора із Саудівської Аравії, який раніше організував поєдинки Ф'юрі з Усиком.

"Циганський король" зазначив, що розправитися з Усиком після того, як здолає Джошуа. На це відео відреагував Усик, який погодився на бій.

Нагадаємо, що наступним суперником Усика стане Ріко Верховен. Їх поєдинок відбудеться вже 23 травня у Гізі (Єгипет)