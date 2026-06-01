Він розповів, що бачив кінцівку бою, коли Усик відправив Верховена у нокдаун, повідомляє Tribuna. Легендарний спортсмен наголосив, що для нього це було найголовніше.

Що Кличко сказав про бій Усика?

"Я скажу тільки одне. Я бачив кінцівку бою – це було для мене найголовніше. Що знову пролунав український гімн, знову український прапор був піднятий на боці переможця, тому це найголовніше. Решта – я не такий прихильник боксу, щоб як прихильники футболу розбирати все по дрібницях. Головне для мене – це результат. Саша показує це вже не перший раз, не в першій країні", – заявив Кличко.

Володимир також пригадав перемогу Усика у 2018 році, коли він у Москві здолав росіянина Мурата Гассієва.

Я, до речі, згадаю його бій проти росіянина в Москві. Коли знову лунав український гімн в центрі міста Москва, столиці нашого ворога, який вже не перший рік намагається зруйнувати нашу країну та нашу націю. Ця перемога, як на мене, була найважливішою,

– додав Кличко.

