У рейтингу авторитетного видання BoxRec трьома найкращими боксерами з України всіх часів є Володимир Кличко, Віталій Кличко й Олександр Усик. У цьому матеріалі 24 Канал розповість про тих, хто посідає місця з четвертого по шосте.

Чому скандальний Ломаченко вважається топовим боксером у світі?

Василь Ломаченко посідає четверту сходинку в рейтингу українських боксерів усіх часів. Якщо відсторонитись від його громадянської позиції, а говорити суто про спортивну складову, то він справді топовий боксер.

Він є чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. За якістю боксу – він абсолютно неймовірний. Мало хто зміг протриматись із ним на рингу більше половини бою. Утім кар'єру Ломаченка зламала травма плеча, яку він нормально не залікував і в цьому стані вийшов на бій проти перспективного американця. Свій потенціал Ломаченко використав не на всі сто.

Скільки років Дзінзірук утримував чемпіонський титул?

На п'ятій сходинці рейтингу розташувався Сергій Дзінзірук. Він був чемпіоном світу WBO в першій середній вазі. Він утримував титул упродовж шести років – із 2005 по 2011 роки. Він провів 7 титульних поєдинків, 6 із яких захисти – це найкращий показник в історії українського боксу.

Помилкою Дзінзірука стала зміна дивізіону. Він ніколи не бився з зірками, але міцних опонентів у своїй вазі долав досить легко. Утім такі боксери, як-от Вера й особливо Мартінес стало занадто габаритними для Дзінзірука.

Якою є історія українського Айсмена?

Віктор Постол – шостий у рейтингу українських боксерів усіх часів. Уродженець Броварського Району має прізвисько Айсмен. Це прізвисько йому дали американські фанати після його перемоги над Айдином. Тоді він отримав сильний удар у голову в 11 раунді, але витримав і нокаутував суперника. За це вболівальники назвали його "Холодна голова – Айсмен".

У 2015 – 2016 роках він був володарем поясу WBC в першій напівсередній вазі. Його він здобув, перемігши аргентинця Матісе в бою в Каліфорнії. Це був нокаут у 10 раунді за 2 секунди до гонгу. Уже у 2025 році в Києві Постол переміг іспанця Мойю та здобув вакантний титул IBO International у першій напівсередній вазі.

