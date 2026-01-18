На кону поединка Выхрист – Цветков был титул WBO Europian в супертяжелом дивизионе. Бой завершился досрочной победой украинского "Фауста", сообщает 24 канал.

Каким был ход боя Выхрист – Цветков?

Украинский боксер завершил бой за 29 секунд. Выхрист первой комбинацией повалил на канвас соперника, нокаутировав его в первом раунде.

Рефери начал отсчет и однако вынужден был остановить поединок между украинцем и македонцем. Цветков не смог продолжить бой, а Выхрист получил еще 11 победу нокаутом в профессиональном ринге.

Выхрист одолел Цветкова: смотрите видео

Что известно о карьере Виктора Выхриста?