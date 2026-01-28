Поєдинок за участі Вихриста відбудеться навесні 2026 року. На кону буде титул українського боксера WBO European, повідомляє BoxRec.
З ким битиметься Вихрист?
Наступним суперником Вихриста стане польський боксер Маріуш Вах. Очікується, що бій відбудеться 26 березня 2026 року в угорському Будапешті.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку український боксер бився проти Тодорче Цвєткова з Північної Македонії. Бій завершився достроковою перемогою Вихриста.
Як минув бій Вихрист – Цвєтков?
Вихрист у першому раунді здолав Цвєткова. Щоб відправити у македонця у нокаут українцю знадобилося 29 секунд.
Цвєтков після першої ж комбінації від Вихриста впав на канвас. У результаті рефері зупинив бій та присудив перемогу українському "Фаусту".
Вихрист нокаутував Цвєткова: дивіться відео
Що відомо про Вихриста та Ваха?
Вихрист за свою кар'єру провів 18 поєдинків у профі-ринзі. На його рахунку 17 перемог та 1 поразка.
У 2023 році сталася єдина поразка українського "Фауста". Тоді він програв Леньє Перо технічним нокаутом.
За даними Ready to Fight Маріуш Вах за свою кар'єру здобув 39 перемог та зазнав 12 поразок.
У 2012 році польський боксер бився проти Володимира Кличка. У тому поєдинку Вах зазнав першої поразки у кар'єрі, поступившись "Доктору Сталевому Молоту" одноголосним рішення суддів.