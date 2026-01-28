Поединок с участием Выхриста состоится весной 2026 года. На кону будет титул украинского боксера WBO European, сообщает BoxRec.
С кем будет драться Выхрист?
Следующим соперником Выхриста станет польский боксер Мариуш Вах. Ожидается, что бой состоится 26 марта 2026 года в венгерском Будапеште.
Напомним, что в последнем поединке украинский боксер дрался против Тодорче Цветкова из Северной Македонии. Бой завершился досрочной победой Выхриста.
Как прошел бой Выхрист – Цветков?
Выхрист в первом раунде одолел Цветкова. Чтобы отправить в македонца в нокаут украинцу понадобилось 29 секунд.
Цветков после первой же комбинации от Выхриста упал на канвас. В результате рефери остановил бой и присудил победу украинскому "Фаусту".
Что известно о Выхристе и Вахе?
Выхрист за свою карьеру провел 18 поединков в профи-ринге. На его счету 17 побед и 1 поражение.
В 2023 году произошло единственное поражение украинского "Фауста". Тогда он проиграл Ленье Перо техническим нокаутом.
По данным Ready to Fight Мариуш Вах за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел 12 поражений.
В 2012 году польский боксер дрался против Владимира Кличко. В том поединке Вах потерпел первое поражение в карьере, уступив "Доктору Стальному Молоту" единогласным решением судей.