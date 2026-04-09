Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Dream Bigger. Также он рассказал, как вообще выбирает себе соперников.
Как Чухаджян охарактеризовал своего следующего оппонента?
Карен Чухаджян отметил, что считает Пэдди Донована боксером приближенного к топам. По его мнению, чтобы быть настоящим топом надо быть чемпионом мира. Хотя с другой стороны украинец считает Деревянченко топом, а он тогда не был чемпионом мира.
Ранее Чухаджян включил Деревянчека в свой топ-5 лучших действующих боксеров Украины. По словам спортсмена, это топовый боксер, который проводит много качественных поединков. Чухаджян поставил Деревянченко в один ряд, например, с Усиком.
Что известно о подготовке Чухаджяна к Доновану?
Боксер заметил, что подготовка к конкретному сопернику начинается с того момента, как становится известна фамилия оппонента. В частности, проводится процесс подстройки под соперника. Вместе с тренером отрабатываются комбинации, подбираются спарринг-партнеры, похожие по технике или антропометрии.
Так, в принципе, и начинаем. Короче говоря, за недель... ну, когда спарринги начинаются - шесть недель там где-то,
– подчеркнул Чухаджян.
Он добавил, что весь день в зале по телевизору идут бои Донована. Тренер их смотрит и изучает. Подготовка в этом режиме уже началась, как только команда Чухаджяна услышала фамилию Донована. Бой с ним может состояться 15 мая в Германии.
Последние новости об украинских боксерах: коротко
- Виктор Выхрист вошел в топ-10 рейтинга WBO. Все благодаря успешному бою против Ваха.
- Александру Гвоздику разрешили вернуться на ринг. Запрет на проведение боев сняли 3 апреля.
- Тайсон Фьюри в 2007 году бывал в Донецке. Там он проиграл поединок Ивану Безверхому.