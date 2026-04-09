Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Dream Bigger. Также он рассказал, как вообще выбирает себе соперников.

Интересно Богачук проведет поединок в Zuffa против сына легенды мирового бокса

Как Чухаджян охарактеризовал своего следующего оппонента?

Карен Чухаджян отметил, что считает Пэдди Донована боксером приближенного к топам. По его мнению, чтобы быть настоящим топом надо быть чемпионом мира. Хотя с другой стороны украинец считает Деревянченко топом, а он тогда не был чемпионом мира.

Ранее Чухаджян включил Деревянчека в свой топ-5 лучших действующих боксеров Украины. По словам спортсмена, это топовый боксер, который проводит много качественных поединков. Чухаджян поставил Деревянченко в один ряд, например, с Усиком.

Что известно о подготовке Чухаджяна к Доновану?

Боксер заметил, что подготовка к конкретному сопернику начинается с того момента, как становится известна фамилия оппонента. В частности, проводится процесс подстройки под соперника. Вместе с тренером отрабатываются комбинации, подбираются спарринг-партнеры, похожие по технике или антропометрии.

Так, в принципе, и начинаем. Короче говоря, за недель... ну, когда спарринги начинаются - шесть недель там где-то,

– подчеркнул Чухаджян.

Он добавил, что весь день в зале по телевизору идут бои Донована. Тренер их смотрит и изучает. Подготовка в этом режиме уже началась, как только команда Чухаджяна услышала фамилию Донована. Бой с ним может состояться 15 мая в Германии.

