Легендарный британский боксер Леннокс Льюис вспомнил неожиданное поражение Кличко от Фьюри. В интервью Seconds Out он поделился мнением, почему украинец проиграл, хотя на бумаге был фаворитом.
Как Фьюри победил Кличко?
По словам британца, Кличко был выдающимся боксером и никакой недооценки от него в поединке не было. Однако, по мнению Льюиса, габариты Фьюри стали проблемой для Владимира.
Бывший чемпион мира убежден, что украинцу стоило сменить тактику, ведь против Тайсона он потерял преимущество в росте по сравнению с другими своими соперниками.
Причина его поражения? Просто ему раньше не приходилось драться с таким габаритным и подвижным боксером, как Тайсон Фьюри. Кличко привык работать с позиции более высокого бойца. У него не было преимущества в росте, и он должен был тогда изменить тактику,
– отметил Леннокс Льюис.
- Как говорится на сайте BoxRec, боксеры встретились в Германии и поединок завершился победой Фьюри решением судей. В том поединке Тайсон завершил доминирование Кличко, которое длилось с 2004 года, и отобрал у украинца титулы WBO, WBA и IBF.
- Ожидалось, что боксеры проведут реванш, который был прописан в контракте на первый бой. Однако второй поединок сорвался из-за Фьюри, который заявлял о травмах и депрессии. В конце концов он решил завершить карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс и снова стал чемпионом мира, но уже по версии WBC.
- Зато Кличко в 2017 году ушел из бокса после того, как проиграл Энтони Джошуа.
- В СМИ были слухи, что 49-летний украинец якобы стремится вернуться в спорт и даже может встретиться с Фьюри. Однако действующий чемпион мира Александр Усик считает маловероятным камбэк Кличко и заявил, что тот тренируется для себя.