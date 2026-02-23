42-летний Постол признался, что Кличко был его кумиром в начале карьеры и остается до сих пор. Об этом сообщает Sport-express.ua.

Кличко или Усик – кто лучше?

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе подчеркнул исторические достижения 39-летнего Усика. В частности, украинец трижды стал абсолютным чемпионом мира.

Однако Виктор Постол заявил, что для него Кличко остается легендой до сих пор.

Понятно, что сейчас Усик боксер высокого класса, трехкратный абсолют и все остальное... Однако в те времена, когда я рос, Владимир был для меня легендой и, повторюсь, является легендой сейчас,

– сказал спортсмен.

Отметим, что ранее известный боксер Сергей Богачук также ответил на вопрос, кто из украинских легенд лучший. Богачук все же выбрал братьев Кличко, ведь вырос на боях легендарных спортсменов.

Еще раньше боец Сергей Радченко сравнил Усика и Владимира Кличко с роскошными автомобилями. Таким образом он подчеркнул их разные стили и достижения в боксе. Он отметил, что каждый имеет свои сильные стороны, благодаря которым достиг вершин в ринге.

Это интересно. В рейтинге спортивного вебсайта BoxRec лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю все трое украинцев входят в топ-20. Однако братья Кличко до сих пор остаются лучшими, чем Усик.

Что известно о Постоле?