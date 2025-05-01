38-летний украинский боксер не смог выбрать сильнейшего среди двойки Александра Усика и Владимира Кличко. Сергей Радченко приравнял обоих успешных земляков с роскошными марками автомобилей, информирует 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Радченко об Усике и Кличко-младшем

Радченко рассказал о сильных сторонах обеих украинских звезд бокса, благодаря которым они достигли больших вершин в ринге.

Это тоже самое, если спросить у человека: какой автомобиль лучше – Мерседес или BMW. Владимир Кличко и Александр Усик – это два разных боксера. Даже стойки у них разные. Кличко – супертяж от природы, с длинными руками, высокий, со своеобразной тактикой, еще и правша. Усик левша, он поднялся из крузервейта в хевивейт. Казалось, что для последнего дивизиона Александр немного маловат. Однако за счет скорости, техники и высокого уровня боксерского IQ Александр побеждает и среди супертяжей,

– заявил Радченко.

К слову. Сергей Радченко 1 мая проведет дебютный чемпионский бой за пояс WBC в бриджервейте против Кевином Лереной в ЮАР. В случае победы Радченко может стать первым украинским чемпионом мира в истории дивизиона. Начало вечера бокса в Украине – в 20:00 по киевскому времени. Пересмотрю бой можно на Киевстар ТВ.

Отметим, что на профи-ринге Усик провел 23 победные встречи (14 – нокаутом). Владимир Кличко провел в профессионалах 69 поединков – 64 победы (54 – нокаутом) при 5 поражениях. В СМИ есть немало слухов о возможном возвращении в ринг Кличко-младшего ради побития рекорда Джорджа Формана. Последний в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.