Однак деякі факти з життя Володимира Кличка є маловідомими, повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі згадані 3 цікаві сторінки з біографії "Доктора Сталевий Молот".

Коли відбувся перший бій Володимира Кличка?

Загальноприйнято, що в бокс Володимир Кличко прийшов у 14 років, коли вступив у броварський спортінтернат. Утім це не так. У 13-річному віці він брав участь у міських змаганнях із боксу. А тренував його тоді його брат Віталій.

Цікаво, що Володимира до самого завершення змагань не викликали на ринг. Виявилось, що не знайшлось суперників у його ваговій категорії. Утім юнаку дозволи боксувати в меншій категорії, де він провів напрочуд вдалий перший бій у житті та переміг за очками.

Як Володимир Кличко тікав у ліс на шашлики?

Навчаючись і тренуючись у спортінтернаті, юний Володимир часто тікав із друзями в ліс, де вони розпалювали вогнище та навіть часто смажили шашлики. Після такого юнакам, а особливо Володимиру, тренуватись не дуже хотілось.

Власне тоді в 14-річному віці юний Кличко не надто віддавався заннятям і вражав тільки своїми габаритами. Іноді Володимир, як-то кажуть косив, від тренувань. Він штучно піднімав собі темтературу. А ще Кличко-молодший любив добре поїсти, порушуючи режим і купуючи собі в найближчому магазині батон і кефір.

Що сталось із Кличком у військомматі?

Володимир Кличко вперше прийшов у військоммат у Києві разом зі своїм тренером Володимиром Золотарьовим. У приміщенні було дуже багато шуму та людей. Однак коли зайшов Володимир усі замовкли.

Навіть військком підірвався зі свого місця, щоб спілкувати з габаритним юнаком. Йому було робити це досить незручно. Він періодично то сідав за стіл, то вставав з-за нього, йому доводилось високо задирати голову, щоб говорити з Володимиром, і він часто збивався з "ти" на "ви".

