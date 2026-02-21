40-річний Вайлдер 5 років утримував звання чемпіона WBC (2015 – 2020) та заслужив реноме жорсткого нокаутера. І це не дивно, адже, за даними BoxRec, частка перемог Деонтея нокаутом складає майже 98%.

Як Вайлдер нокаутував Брізіла?

Одна з найбільш яскравих дострокових перемог "Бронзового бомбардувальника" сталася у травні 2019 року. На той момент непереможний Вайлдер у Нью-Йорку проводив бій з Домініком Брізілом після того, як наприкінці 2018 року завершив унічию поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Перед поєдинком Вайлдер зробив суперечливу заяву, сказавши, що хоче вбити свого опонента на рингу. Йому навіть довелося пояснювати своє висловлювання Всесвітній боксерській раді.

Це єдиний вид спорту, де можна вбити людину і одночасно отримати за це гроші,

– цитує спортсмена BBC.

Брізіл, який був обов'язковим претендентом на титул WBC, не протримався й одного раунду. Поєдинок закінчився нокаутом за 43 секунди до кінця першого раунду.

Вайлдер завдав йому потужного удару правою, який відправив Брізіла на спину, внаслідок чого той не зміг продовжити зустріч, інформує BBC. Відео нокауту зібрало мільйони переглядів на різних сервісах.

Як Вайлдер нокаутував Брізіла: дивіться відео

Вже після поєдинку "Бронзовий бомбардувальник" сказав, що любить Брізіла, забравши свої слова назад про те, що хоче "вбити" суперника.

Після цього протистояння Вайлдер провів 10-й захист титулу WBC, нокаутувавши Луїса Ортіса. Далі ж американець двічі поспіль програв Тайсону Ф'юрі, після чого його кар'єра пішла на спад.

Що далі для Вайлдера?