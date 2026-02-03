В інтерв'ю BoxingScene 40-річний Вайлдер висловив впевненість, що бій з Усиком відбудеться. Американський боксер запевнив, що хоче зустрітися з триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

"Бронзовий бомбардувальник", як називають боксера зі США, сказав, що він є останньою частиною пазла Усика. Річ у тім, що Деонтей Вайлдер разом з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа домінував у важкій вазі після ери братів Кличків та перед Усиком.

"Я думаю, що бій з Усиком відбудеться. Він вже чітко дав зрозуміти, що я є останньою частиною пазла. І я з ним згоден. Річ не у тому, що він повинен битися зі мною, щоб залишити після себе спадщину, досягти видатних успіхів у цій справі, бо він уже має все це без мене. Я розумію, що він має на увазі, кажучи про нашу епоху, про можливість битися з усіма в нашій епосі ьа змагатися з ними, бо я хочу зробити те саме. Це прекрасно – мати можливість показати все найкраще, що було в епосі, яка настала, а потім піти", – сказав Вайлдер.

Зазначимо, що президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що організація задовольнила прохання Усика про добровільний захист. У WBC очікували, що українець зустрінеться з Вайлдером.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?