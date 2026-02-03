В інтерв'ю BoxingScene 40-річний Вайлдер висловив впевненість, що бій з Усиком відбудеться. Американський боксер запевнив, що хоче зустрітися з триразовим абсолютним чемпіоном світу.
Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?
"Бронзовий бомбардувальник", як називають боксера зі США, сказав, що він є останньою частиною пазла Усика. Річ у тім, що Деонтей Вайлдер разом з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа домінував у важкій вазі після ери братів Кличків та перед Усиком.
"Я думаю, що бій з Усиком відбудеться. Він вже чітко дав зрозуміти, що я є останньою частиною пазла. І я з ним згоден. Річ не у тому, що він повинен битися зі мною, щоб залишити після себе спадщину, досягти видатних успіхів у цій справі, бо він уже має все це без мене. Я розумію, що він має на увазі, кажучи про нашу епоху, про можливість битися з усіма в нашій епосі ьа змагатися з ними, бо я хочу зробити те саме. Це прекрасно – мати можливість показати все найкраще, що було в епосі, яка настала, а потім піти", – сказав Вайлдер.
Зазначимо, що президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що організація задовольнила прохання Усика про добровільний захист. У WBC очікували, що українець зустрінеться з Вайлдером.
Що відомо про бій Усик – Вайлдер?
Наприкінці 2025 року 39-річний Усик заявив, що хоче в наступному поєдинку зустрітися з Вайлдером, після чого нібито розпочалися переговори. Проте Деонтей у квітні офіційно зустрінеться з британцем Дереком Чісорою, який свого часу програв Віталію Кличку та Усику.
Під час спілкування з Fight Hub TV американець заявив, що бій проти Усика може відбутися до кінця 2026 року. Пояснюючи, чому в наступному бою він зустрінеться не з українцем, Деонтей поскаржився на тривалі переговори.
Зазначимо, що український боксер у США вперше зустрівся з Вайлдером. Перебуваючи в Нью-Йорку, він додав, що хоче провести бій у США.
Після того, як Вайлдер вирішив битися з Чісорою, наступним суперником Олександра нібито може стати ще один колишній чемпіон світу у надважкій вазі – Енді Руїс.