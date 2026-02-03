В интервью BoxingScene 40-летний Уайлдер выразил уверенность, что бой с Усиком состоится. Американский боксер заверил, что хочет встретиться с трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

"Бронзовый бомбардировщик", как называют боксера из США, сказал, что он является последней частью пазла Усика. Дело в том, что Деонтей Уайлдер вместе с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа доминировал в тяжелом весе после эры братьев Кличко и перед Усиком.

"Я думаю, что бой с Усиком состоится. Он уже четко дал понять, что я являюсь последней частью пазла. И я с ним согласен. Дело не в том, что он должен драться со мной, чтобы оставить после себя наследие, достичь выдающихся успехов в этом деле, потому что он уже имеет все это без меня. Я понимаю, что он имеет в виду, говоря о нашей эпохе, о возможности драться со всеми в нашей эпохе и соревноваться с ними, потому что я хочу сделать то же самое. Это прекрасно – иметь возможность показать все лучшее, что было в эпохе, которая наступила, а потом уйти", – сказал Уайлдер.

Отметим, что президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация удовлетворила просьбу Усика о добровольной защите. В WBC ожидали, что украинец встретится с Уайлдером.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?