Авторитетный журнал The Ring анонсировал следующий бой "Бронзового бомбардировщика". Деонтей решил, что ему нужно размяться перед противостоянием с Александром Усиком.

Где и когда будет драться Уайлдер?

По данным источника, Уайлдер будет драться против Дерека Чисоры. Поединок запланирован на 4 апреля 2026 года.

Бой состоится в Лондоне на стадионе "The O2 Arena". Большой вечер бокса будет транслировать официальный вещатель DAZN.

Недавно Джонни Нельсон высказался относительно американского боксера. Бывший чемпион мира оценил физическую форму Деонтея.

Что сказал Нельсон об Уайлдере?

Нельсон в комментарии talkSPORT Boxing заявил, что в последнем поединке Уайлдер выглядел слабо и напомнил, что американскому боксеру уже 40 лет.

"Уайлдер выглядел хрупким. Исчезла взрывчатость ударов. Он не стремился тут же отыграть проигранные эпизоды. Он выглядел уязвимым. Если все это исчезло, то его уже не вернуть. Как-никак, ему уже 40 лет", – сказал экс-чемпион мира.

Что известно о Чисоре и Уайлдере?