Виктор Постол будет драться против Алехандро Мои. Поединок между украинцем и испанцем состоится осенью 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Sparta Box Faniian Promotions.
Читайте также Непобедимый украинец нокаутировал соперника ударом "Иван" в стиле Усика: эффектное видео
Когда будет драться Постол?
Виктор Постол проведет бой с Алехандро Мои в киевском Дворце спорта. Поединок между украинским и испанским боксером запланирован на 11 октября 2025 года. На кону противостояния титул IBO International.
Кроме того, во время вечера бокса состоятся поединки между украинскими ветеранами войны с Россией. Впервые в истории Украины в рамках спортивного шоу запланировано проведение боя на креслах колесных.
Анонс боя Постол – Моя / Фото SpartaBox Faniian Promotions
Что известно о Викторе Постоле?
Виктор Постал за свою карьеру провел 37 боев – 32 победы (12 из них нокаутом) и 5 поражений.
Украинский боксер с 2015 по 2016 год владел титулом чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе.
Последний раз Виктор Постол дрался в январе 2025 года. В том поединке украинец одолел Андреса Рамона Техаду единогласным решением судей.