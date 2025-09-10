Виктор Постол будет драться против Алехандро Мои. Поединок между украинцем и испанцем состоится осенью 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Sparta Box Faniian Promotions.

Когда будет драться Постол?

Виктор Постол проведет бой с Алехандро Мои в киевском Дворце спорта. Поединок между украинским и испанским боксером запланирован на 11 октября 2025 года. На кону противостояния титул IBO International.

Кроме того, во время вечера бокса состоятся поединки между украинскими ветеранами войны с Россией. Впервые в истории Украины в рамках спортивного шоу запланировано проведение боя на креслах колесных.

Анонс боя Постол – Моя / Фото SpartaBox Faniian Promotions

Что известно о Викторе Постоле?