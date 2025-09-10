Віктор Постол битиметься проти Алехандро Мої. Поєдинок між українцем та іспанцем відбудеться восени 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Sparta Box Faniian Promotions.

Коли битиметься Постол?

Віктор Постол проведе бій з Алехандро Мої у київському Палаці спорту. Поєдинок між українським та іспанським боксером заплановано на 11 жовтня 2025 року. На кону протистояння титул IBO International.

Окрім того, під час вечора боксу відбудуться поєдинки між українськими ветеранами війни з Росією. Уперше в історії України в межах спортивного шоу заплановано проведення бою на кріслах колісних.

Анонс бою Постол – Моя / Фото SpartaBox Faniian Promotions

Що відомо про Віктора Постола?