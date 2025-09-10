Віктор Постол битиметься проти Алехандро Мої. Поєдинок між українцем та іспанцем відбудеться восени 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Sparta Box Faniian Promotions.
Коли битиметься Постол?
Віктор Постол проведе бій з Алехандро Мої у київському Палаці спорту. Поєдинок між українським та іспанським боксером заплановано на 11 жовтня 2025 року. На кону протистояння титул IBO International.
Окрім того, під час вечора боксу відбудуться поєдинки між українськими ветеранами війни з Росією. Уперше в історії України в межах спортивного шоу заплановано проведення бою на кріслах колісних.
Анонс бою Постол – Моя / Фото SpartaBox Faniian Promotions
Що відомо про Віктора Постола?
Віктор Постал за свою кар'єру провів 37 боїв – 32 перемоги (12 з них нокаутом) та 5 поразок.
Український боксер з 2015 по 2016 рік володів титулом чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі.
Востаннє Віктор Постол бився у січні 2025 року. У тому поєдинку українець здолав Андреса Рамона Техаду одностайним рішенням суддів.