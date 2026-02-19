Як повідомляє Boxingnews24, Редкач зустрінеться з Келвіном Девісом. Поєдинок відбудеться 4 квітня у США.

Що відомо про повернення Редкача?

У команді Девіса обрали в суперники Редкача, щоб стабілізувати кар'єру 29-річного американця після першої поразки від Нагіра Олбрайта.

Як йдеться у повідомленні Boxingnews24, Редкач – це відоме ім'я у боксі, однак останні результати вже не роблять його серйозною загрозою. Скандальний українець здобув лише одну перемогу в п'яти останніх боях і не виходив у ринг відтоді, як Хосе Сепеда нокаутував його в другому раунді у вересні 2024 року.

Поразки від Прогрейса і Жукембаєва підтвердили, що Редкач виконує іншу роль – стає суперником для бійців, яким потрібні раунди або перемога. Вік і "простої" ще більше віддалили Івана від піку.

У березні Редкачу виповнюється 40, і вже багато років він не перемагав справді значущих опонентів. Його досвід і лівша-стійка все ще створюють певні технічні запитання, однак останні виступи зробили його керованим завданням для боксера, який намагається повернути впевненість у собі,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що на сайті BoxRec йдеться, що Редкач відсторонений від боксу.

