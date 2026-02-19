Как сообщает Boxingnews24, Редкач встретится с Келвином Дэвисом. Поединок состоится 4 апреля в США.
Что известно о возвращении Редкача?
В команде Дэвиса выбрали в соперники Редкача, чтобы стабилизировать карьеру 29-летнего американца после первого поражения от Нагира Олбрайта.
Как говорится в сообщении Boxingnews24, Редкач – это известное имя в боксе, однако последние результаты уже не делают его серьезной угрозой. Скандальный украинец одержал лишь одну победу в пяти последних боях и не выходил в ринг с тех пор, как Хосе Сепеда нокаутировал его во втором раунде в сентябре 2024 года.
Поражения от Прогрейса и Жукембаева подтвердили, что Редкач выполняет другую роль – становится соперником для бойцов, которым нужны раунды или победа. Возраст и "простои" еще больше отдалили Ивана от пика.
В марте Редкачу исполняется 40, и уже много лет он не побеждал действительно значимых оппонентов. Его опыт и левша-стойка все еще создают определенные технические вопросы, однако последние выступления сделали его управляемой задачей для боксера, который пытается вернуть уверенность в себе,
– говорится в сообщении.
Интересно, что на сайте BoxRec говорится, что Редкач отстранен от бокса.
Чем известен Иван Редкач?
- На профессиональном ринге Редкач провел 34 поединка, в которых одержал 24 победы. Большинство боев украинец, который, по данным BoxRec, является резидентом Лос-Анджелеса, провел в США.
- В 2016 году он в социальных сетях похвастался, что якобы имеет паспорт гражданина Мексики. После волны критики Иван опроверг эту информацию, сообщает "Чемпион".
- В Украине Редкач известен тем, что смеялся над Александром Усиком, а также делал различные заявления о Василии Ломаченко, в частности поддерживал последнего, когда экс-чемпиона мира критиковали за отсутствие реакции на российскую агрессию.
- В 2023 году спортсмен несмотря на войну России против Украины посетил Москву, информирует Sport-express. На одном из снимков Редкач радостно позировал на Красной площади.
- В 2020 году в поединке в первой полусредней весовой категории Иван по очкам американцу Дэнни Гарсии. Во время 8 раунда он укусил соперника с возгласами "Майк Тайсон!", сообщает Суспільне. За это спортсмена отстранили на один год и оштрафовали на 10 тысяч долларов.