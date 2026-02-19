Как сообщает Boxingnews24, Редкач встретится с Келвином Дэвисом. Поединок состоится 4 апреля в США.

Смотрите также Нокаутер-монстр уничтожил экс-чемпиона мира и назвал Усика следующим соперником

Что известно о возвращении Редкача?

В команде Дэвиса выбрали в соперники Редкача, чтобы стабилизировать карьеру 29-летнего американца после первого поражения от Нагира Олбрайта.

Как говорится в сообщении Boxingnews24, Редкач – это известное имя в боксе, однако последние результаты уже не делают его серьезной угрозой. Скандальный украинец одержал лишь одну победу в пяти последних боях и не выходил в ринг с тех пор, как Хосе Сепеда нокаутировал его во втором раунде в сентябре 2024 года.

Поражения от Прогрейса и Жукембаева подтвердили, что Редкач выполняет другую роль – становится соперником для бойцов, которым нужны раунды или победа. Возраст и "простои" еще больше отдалили Ивана от пика.

В марте Редкачу исполняется 40, и уже много лет он не побеждал действительно значимых оппонентов. Его опыт и левша-стойка все еще создают определенные технические вопросы, однако последние выступления сделали его управляемой задачей для боксера, который пытается вернуть уверенность в себе,

– говорится в сообщении.

Интересно, что на сайте BoxRec говорится, что Редкач отстранен от бокса.

Чем известен Иван Редкач?