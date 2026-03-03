О своей семье Александр Усик рассказал на ютуб-канале Андрея Беднякова. В частности, он рассказал, как старший сын Кирилл вылечился с друзьями-военными спортсмена в начале полномасштабного вторжения.

Какую историю о сыне Кирилле рассказал Усик?

Усик отметил, что в начале полномасштабного вторжения домой к боксеру приходили его друзья, которые служат в различных силовых структурах. С каждым он общался по-разному. Когда приезжал один из давних друзей Александра, то старший сын Кирилл выходил и задавал конкретные вопросы о направлениях на фронте, движение врага, их технику.

Когда я однажды услышал, какие он вопросы задает, я так хотел, типа: "Кирилл...", а потом я услышал, что он спрашивает, ну и я вижу, когда мой друг: "Все нормально". И он такие вопросы задает... "Ага, этакое, этакое. Так, так, окей",

– заметил боксер.

Он продолжил, что когда поинтересовался у сына, почему он задает эти вопросы друзьям-военным папы, то он ответил, что видит ходы, как можно остановить россиян на одном направлении, где-то отвести их в сторону на другом направлении и тому подобное.

"И офицер такой, знаешь – он аж сам... Я как бы стою, типа: "Сын... Ничего себе". Очень раздупленный", – подчеркнул Усик.

Спортсмен добавил, что на тот момент Кириллу было всего 9 лет. Сейчас ему 12 лет, но ему легко общаться со взрослыми, даже с офицерами.

Что еще сказал Усик о своих сыновьях?

Украинский чемпион мира также подчеркнул, что Михаил такой, что может пошутить. А вот Кирилла боксер сравнил со скалой. Впрочем отец очень поддерживает своих детей и старается всячески мотивировать их для дальнейших движений.

Но стараюсь не хвалить, чтобы их не размазало, что они такие крутые. Я хвалю, я люблю их, но очень-очень-очень выборочно,

– сказал Усик.

В общем Усик называет семью – самым важным, что есть в его жизни. В интервью для ютуб-канала The Ring он говорил, что вскоре завершит карьеру, потому что хочет больше времени уделять своей семье, в частности, жене и своим детям.

