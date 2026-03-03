Про свою родину Олександр Усик розповів на ютуб-каналі Андрія Бєднякова. Зокрема, він розказав, як старший син Кирило сплікувався з друзями-військовими спортсмена на початку повномасштабного вторгнення.

Важливо WBC всупереч усьому ухвалила сенсаційне рішення щодо бою Усика

Яку історію про сина Кирила розповів Усик?

Усик зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення додому до боксера приходили його друзі, які служать у різних силових структурах. З кожним він спілкувався по-різному. Коли приїжджав один із давніх друзів Олександра, то старший син Кирило виходив і ставив конкретні запитання про напрямки на фронті, рух ворога, їхню техніку.

Коли я одного разу почув, які він запитання ставить, я так хотів, типу: "Кирило…", а потім я почув, що він запитує, ну і я бачу, коли мій друг: "Все нормально". І він такі запитання ставить… "Ага, отаке, отаке. Так, так, окей",

– зауважив боксер.

Він продовжив, що коли поцікавився в сина, чому він ставить ці питання друзям-військовим тата, то він відповів, що бачить ходи, як можна зупинити росіян на одному напрямку, десь відвести їх убік на іншому напрямку тощо.

"І офіцер такий, знаєш – він аж сам… Я як би стою, типу: "Син… Нічого собі". Дуже роздупльонний", – наголосив Усик.

Спортсмен додав, що на той момент Кирилові було всього 9 років. Нині йому 12 років, але йому легко спілкуватись із дорослими, навіть із офіцерами.

Що ще сказав Усик про своїх синів?

Український чемпіон світу також підкреслив, що Михайло такий, що може пожартувати. А ось Кирила боксер порівняв зі скелею. Утім батько дуже підтримує своїх дітей і намагається всіляко мотивувати їх для подальших рухів.

Але намагаюся не хвалити, щоб їх не розмазало, що вони такі круті. Я хвалю, я люблю їх, але дуже-дуже-дуже вибірково,

– сказав Усик.

Загалом Усик називає родину – найважливішим, що є в його житті. В інтерв'ю для ютуб-каналу The Ring він говорив, що незабаром завершить кар'єру, бо хоче більше часу приділяти своїй сім'ї, зокрема, дружині та своїм дітям.

Останні новини про Олександра Усика: коротко