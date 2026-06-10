В інтерв'ю Fightlens Белью, якого Усик зупинив у восьмому раунді їхнього бою у 2018 році, зізнався, що хотів би побачити реванш українця з Ріко Верховеном. На думку британця, Олександру не вийде уникнути цього поєдинку.

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Хто стане наступним суперником Усика?

"Якщо бути абсолютно відвертим, я вважаю, що Ріко Верховен заслуговує на реванш. Я просто не думаю, що він (Усик – 24 Канал) може цього уникнути. Я знаю, що Агіт Кабаєл дуже гідний претендент і довго чекав, я це розумію, але вибачте – цей хлопець щойно змусив його пройти найважче випробування в кар'єрі", – сказав Тоні.

Белью додав, що зрозумів би, якби Усик вирішив не проводити другий бій із зіркою кікбоксингу. Водночас він натякнув, що інший підхід до поєдинку міг би призвести до більш переконливої перемоги українця у реванші.

Ексчемпіон світу відмовився приєднуватися до спекуляцій, мовляв, Усик старіє, що нібито дозволило Верховену нав'язати йому конкурентний бій. Боксер підкреслив, що Ріко та його тренер Пітер Ф'юрі виконали чудову роботу.

Однак Белью все ж зазначив, що українець буцімто був не у своїй ідеальній вазі.

З боку я бачив його вранці в суботу, обійняв і подумав: "Ого, ти масивний, ти важкий і виглядаєш як справжній надваговик, ти просто глиба". Чи вплинуло це? Так, це точно вплинуло на його обсяг роботи, бо він не викидав стільки ударів. Чи вплинули температура, локація та обстановка? Я не знаю. Тут дуже багато факторів, і лише він сам знає відповідь – він чемпіон і саме він контролює ситуацію,

– резюмував Белью.

Що відомо про реванш Усик – Верховен