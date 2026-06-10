Гірн висловив впевненість, що у реванші Усик значно переконливіше переможе Верховена. Його слова передає Ring Magazine.

Дивіться також "Жорстко накосячив": судді бою Усик – Верховен винесли жорсткий вердикт за фатальну помилку

Чому Усик і Верховен мають провести реванш?

Передусім промоутер переконаний, що для Олександра зустріч з Ріко більш приваблива з комерційної точки зору, аніж поєдинок з обов'язковим претендентом на пояс WBC Агітом Кабаєлом.

Він також зазначив, що Усик у поєдинку з Верховеном не був налаштований по-справжньому.

Він тренувався максимально серйозно, але Усик – це людина спадщини, людина великих звершень. І він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера, який дав йому можливість виграти час,

– сказав Гірн.

За словами промоутера, у реванші Олександр може мати більшу мотивацію, адже в людей виникло багато питань, чи була зупинка бою проти Верховена доречною. Відтак, він може довести, що дійсно сильніший за Ріко.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Верховен чи Кабаєл: хто стане наступним суперником Усика