Гірн висловив впевненість, що у реванші Усик значно переконливіше переможе Верховена. Його слова передає Ring Magazine.
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Чому Усик і Верховен мають провести реванш?
Передусім промоутер переконаний, що для Олександра зустріч з Ріко більш приваблива з комерційної точки зору, аніж поєдинок з обов'язковим претендентом на пояс WBC Агітом Кабаєлом.
Він також зазначив, що Усик у поєдинку з Верховеном не був налаштований по-справжньому.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Він тренувався максимально серйозно, але Усик – це людина спадщини, людина великих звершень. І він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера, який дав йому можливість виграти час,
– сказав Гірн.
За словами промоутера, у реванші Олександр може мати більшу мотивацію, адже в людей виникло багато питань, чи була зупинка бою проти Верховена доречною. Відтак, він може довести, що дійсно сильніший за Ріко.
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Верховен чи Кабаєл: хто стане наступним суперником Усика
- Після того, як Усик переміг Верховена, нідерландець подав протест на результат, вимагаючи вибачень за рішення рефері зупинити зустріч в 11-му раунді. Також Ріко прагне реваншу з українським чемпіоном.
- Головною перешкодою для реваншу є Агіт Кабаєл, проти якого Усик зобов'язаний провести захист титулу WBC. Світова боксерська рада вже санкціонувала бій та дала спортсменам місяць, щоб домовитися про зустріч.
- Якщо 39-річний Олександр відмовиться битися з Кабаєлом, то ризикує втратити чемпіонський пояс.
- Непереможний німець неодноразово звертався до Усика, закликаючи того прийняти бій з ним або ж звільнити титул WBC. Наразі українець не дав чіткої відповіді, хто ж стане його наступним суперником. Утім відомо, що він планує провести ще два протистояння і завершити професійну кар'єру.