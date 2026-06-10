В интервью Fightlens Белью, которого Усик остановил в восьмом раунде их боя в 2018 году, признался, что хотел бы увидеть реванш украинца с Рико Верховеном. По мнению британца, Александру не получится избежать этого поединка.
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Кто станет следующим соперником Усика?
"Если быть абсолютно откровенным, я считаю, что Рико Верховен заслуживает реванша. Я просто не думаю, что он (Усик – 24 Канал) может этого избежать. Я знаю, что Агит Кабаел очень достойный претендент и долго ждал, я это понимаю, но извините – этот парень только что заставил его пройти самое тяжелое испытание в карьере", – сказал Тони.
Белью добавил, что понял бы, если бы Усик решил не проводить второй бой со звездой кикбоксинга. В то же время он намекнул, что другой подход к поединку мог бы привести к более убедительной победе украинца в реванше.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Экс-чемпион мира отказался присоединяться к спекуляциям, мол, Усик стареет, что якобы позволило Верховену навязать ему конкурентный бой. Боксер подчеркнул, что Рико и его тренер Питер Фьюри проделали великолепную работу.
Однако Белью все же отметил, что украинец якобы был не в своем идеальном весе.
Со стороны я видел его утром в субботу, обнял и подумал: "Ого, ты массивный, ты тяжелый и выглядишь как настоящий супертяжеловес, ты просто глыба". Повлияло ли это? Да, это точно повлияло на его объем работы, потому что он не выбрасывал столько ударов. Повлияли ли температура, локация и обстановка? Я не знаю. Здесь очень много факторов, и только он сам знает ответ – он чемпион и именно он контролирует ситуацию,
– резюмировал Белью.
Что известно о реванше Усик – Верховен
- Первый поединок между бойцами завершился противоречивой победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. Рефери Марк Лайсон принял скандальное решение остановить бой одновременно с финальным гонгом, не позволив Рико выйти на последний раунд.
- После поединка Верховен не согласился с результатом и заявил, что хочет получить реванш. Усик не исключил возможность второго поединка, однако в следующем бою должен защищать титул WBC против Агита Кабаела.
- Хотя голландец навязал Александру тяжелый бой, ряд экспертов считают, что в реванше Рико не будет иметь шансов на победу. Например, промоутер Эдди Хирн сказал, что во втором поединке Усик значительно убедительнее победит Верховена.
- Напомним, благодаря победе 39-летний украинец защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.