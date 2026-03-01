Объединенный чемпион мира Усик в интервью Андрею Беднякову поделился мыслями, относительно третьего боя с Фьюри. 39-летний обладатель титулов WBC, WBA и IBF не исключает еще один реванш с британцем.

Что Усик сказал о третьем бое с Фьюри?

Усик отметил, что знает о желании 37-летнего Тайсона провести третий поединок. Более того, он подтвердил разговор с менеджером "Цыганского короля".

Это может произойти, но мы должны прийти к этому. Он хочет, я знаю, мы с менеджером его общались,

– заявил Усик.

Обратите внимание. Ранее в интервью Ready to Fight украинец заверил, что готов к еще одному противостоянию с британцем. Но чемпион мира поставил условие – на кону должно быть звание абсолютного чемпиона мира, как во время их первого поединка. В 2024 году Усик дважды одолел Фьюри, победив решением судей.

Что дальше для Усика и Фьюри?

Оба боксера осенью проведут поединки: Фьюри 11 апреля впервые после возобновления карьеры встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым. В планах британца также встреча с Энтони Джошуа, который в конце 2025 года попал в ДТП в Нигерии. Не известно, возобновит ли "Эй-Джей" карьеру.

Что касается Усика, то украинец 23 мая в Египте встретится с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. По предварительным данным, на кону поединка, который состоится по правилам бокса, не будет чемпионских титулов.

Далее, если верить президенту WBC Маурисио Сулейману, на Александра ждет обязательная защита титула против временного чемпиона мира из Германии Агита Кабаэла.

Добавим, что промоутер Тайсона, Фрэнк Уоррен, информировал, что в планах Фьюри не только встреча с Усиком, хотя именно на этот поединок рассчитывает спортсмен. Британец может выбрать для боя победителя поединка Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, чтобы завоевать чемпионский титул WBO.

Внимание. Встреча британцев тоже состоится осенью – 9 мая в Манчестере.

В то же время ряд экспертов склоняются к тому, что Фьюри не нужен реванш с Усиком, ведь он не может побить украинца. Такое мнение высказал эксперт и бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган.

"На этом этапе карьеры Фьюри уже мало чем может удивить и должен сперва доказать самому себе, что все еще представляет серьезную силу", – сказал он