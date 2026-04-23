Свой ответ на этот вопрос попытался дать легендарный экс-чемпион Эвандер Холифилд, которому предложили выбрать лидера хевивейта среди десяти выдающихся бойцов. Об этом сообщает 24 Канал.

Кто лучший боксер хевивейта?

В подборку бойцов, среди которых выбирал Холифилд, попало сразу трое представителей Украины. Так, Эвандер разместил "Вечного чемпиона WBC" Виталия Кличко на 7-й строчке, благодаря чему украинец опередил Деонтея Уайлдера и Фрэнка Бруно.

Владимир Кличко оказался на третьей позиции позади Тайсона Фьюри, которому сенсационно проиграл в 2015 году и потерял чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Что касается лучшего боксера, то Холифилд так и не смог сделать выбор между Александром Усиком и Майком Тайсоном.

Десять лучших боксеров по версии Холифилда

  1. Майк Тайсон / Александр Усик
  2. Тайсон Фьюри
  3. Владимир Кличко
  4. Джордж Форман
  5. Джо Фрейзер
  6. Энтони Джошуа
  7. Виталий Кличко
  8. Деонтей Уайлдер
  9. Фрэнк Бруно

Впрочем, следует отметить, что в опросе не был упомянут ряд выдающихся боксеров, например Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано и тому подобное.

Кого называют лучшим боксером в истории?

  • Определить лучшего боксера всех времен фактически невозможно, ведь каждая эпоха имеет свои особенности. Впрочем, чаще всего эксперты и сами спортсмены утверждают, что наибольший вклад в историю бокса сделал Мухаммел Али.
  • Такое мнение разделяет трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик, сообщает Boxingnewsonline.
  • Бывший чемпион мира в тяжелом Майк Тайсон тоже утверждает, что Али лучший. При этом "Железный Майк" считает, что его место в боксе сразу после Муххамеда. С ним соглашается Леннокс Льюис, который также в рейтинг включил Джека Джонсона – первого темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе.
  • В то же время, по мнению британца Тони Белью, ни Усик, ни Али не возглавляют список лучших боксеров. По его словам, это место занимает боксер из США – Рой Джонс.