На удивление, Белью не выбрал Мухаммеда Али или Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SecondOut.

Кто лучший боксер в истории?

Тони Белью выбрал лучшего боксера в истории. По его мнению, это легенда ринга из США Рой Джонс.

Экс-чемпион мира объяснил, почему считает Джонса самым выдающимся боксером в истории. Беллью отметил, что он был лучшим на своем пике.

Если бы вы меня выслушали и поняли, что я сказал, то никогда бы не пришли к такому выводу. По моему честному мнению, Рой Джонс-младший в расцвете сил является лучшим боксером всех времен,

– сказал Беллью.

Ранее Леннокс Льюис в интервью DAZN назвал боксера с самым сильным ударом в мире. По его мнению, это Шеннон Бриггс, который знал, как правильно бить и использовать свой вес.

Что известно о Рое Джонсе?