На удивление, Белью не выбрал Мухаммеда Али или Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SecondOut.
Читайте также Известный боксер посягнул на бой с Усиком: ранее он бросил вызов Джошуа
Кто лучший боксер в истории?
Тони Белью выбрал лучшего боксера в истории. По его мнению, это легенда ринга из США Рой Джонс.
Экс-чемпион мира объяснил, почему считает Джонса самым выдающимся боксером в истории. Беллью отметил, что он был лучшим на своем пике.
Если бы вы меня выслушали и поняли, что я сказал, то никогда бы не пришли к такому выводу. По моему честному мнению, Рой Джонс-младший в расцвете сил является лучшим боксером всех времен,
– сказал Беллью.
Ранее Леннокс Льюис в интервью DAZN назвал боксера с самым сильным ударом в мире. По его мнению, это Шеннон Бриггс, который знал, как правильно бить и использовать свой вес.
Что известно о Рое Джонсе?
Рой Джонс за свою карьеру провел 76 поединков. На счету 66 побед и 10 поражений.
Ранее Рой Джонс говорил о том, что Александр Усик и Теренс Кроуфорд лучшие боксеры мира.
Джонс нашел соперника для Усика. Легенда бокса хочет, чтобы "Кот" дрался против Паркера.