На диво, Белью не обрав Мухаммеда Алі або Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SecondOut.

Читайте також Відомий боксер зазіхнув на бій з Усиком: раніше він кинув виклик Джошуа

Хто найкращий боксер в історії?

Тоні Белью обрав найкращого боксера в історії. На його думку, це легенда рингу зі США Рой Джонс.

Ексчемпіон світу пояснив, чому вважає Джонса найвидатнішим боксером в історії. Белью зазначив, що він був найкращим на своєму піку.

Якби ви мене вислухали і зрозуміли, що я сказав, то ніколи б не дійшли такого висновку. На мою чесну думку, Рой Джонс-молодший у розквіті сил є найкращим боксером всіх часів,

– сказав Белью.

Раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю DAZN назвав боксера з найсильнішим ударом у світі. На його думку, це Шеннон Бріггс, який знав, як правильно бити та використовувати свою вагу.

Що відомо про Роя Джонса?