Колишній чемпіон світу знайшов найкращого суперника для прощального бою Олександра Усика на профі-рингу. На думку Роя Джонса-молодшого, є кілька боксерів, які мають шанс вийти у ринг проти українського "Кота", пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Кого Джонс знайшов у суперники Усику?

Джонс порівняв Усика зі звіром та обрав оптимального опонента для українського боксера.

З тих, кого ми знаємо, найкращі шанси – і хтось може з цим не погодитися, але я знаю, на що дивлюся – у Джозефа Паркера. Я сподіваюся, що Джозеф Паркер буде наступним, хто битиметься з ним. Усик – це звірюка. Його нелегко перемогти. Але, на мій погляд, зараз найкращі шанси має Джозеф Паркер. Я не кажу, що він його переможе, але він має найкращі шанси,

– заявив Рой Джонс.

Рой впевнений, що Паркер може створити достатньо проблем Усику у рингу. За словами Джонса-молодшого, Олександру значно легше битись проти великих боксерів, аніж проти менших за вагою, які зазвичай є швидкими.

Тому, на думку Роя Джонса, Паркер буде найкращим суперником для прощального бою Усика. Однак не став водночас прогнозувати перемогу новозеландця у такому можливому поєдинку.

Відзначимо, що WBO санкціонувала бій Усика проти Паркера, адже Джозеф є обов'язковим претендентом по лінії. У сторін є 30 днів, аби домовитись про поєдинок. Якщо Олександр відмовиться від такого двобою, що цілком ймовірно, то знову втратить абсолютне чемпіонство, як це було вже у червні минулого року після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Раніше була інформація, що українець вже дав відмову від такого бою в особистій розмові із Паркером. Цікаво, що у Саудівській Аравії не зацікавлені в організації такого поєдинку.