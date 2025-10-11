Недавно Чжан Чжилей бросил вызов звездному боксеру-ветерану. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на сообщение китайского боксера в инстаграме.
Читайте также И это не против Усика: известный промоутер назвал самый важный бой в карьере Джошуа
Кому бросил вызов Чжилей?
Чжан Чжилей поделился видео в инстаграме, где вызвал Дерека Чисору на бой. Китаец также написал под публикацией, что ждет британского боксера.
Я хочу драться с тобой. Хочу побить тебя. Возможно, ты тоже хочешь меня побить,
– сказал Чжилей в видео.
Чжилей бросил вызов Чисоре: смотрите видео
Ранее, как сообщает talkSPORT, Дерек Чисора отказался от боя против Мозеса Итаумы. Британский боксер заявил, что не хочет драться, по его мнению, "смешные" 2 миллиона евро.
Что известно о Чжилее и Чисоре?
Чжан Чжилей за свою карьеру в профессиональном ринге 31 бой. На счету "Китайского гиганта" – 27 побед.
Последний раз Чжилей дрался против Агита Кабаела в феврале 2025 года. Немец нокаутировал Чжана в шестом раунде.
Дерек Чисора анонсировал свой 50-й юбилейный бой. Имя соперника пока неизвестно.