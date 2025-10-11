Нещодавно Чжан Чжилей кинув виклик зірковому боксеру-ветерану. Про це пише 24 канал із посиланням на допис китайського боксера в інстаграмі.

Кому кинув виклик Чжилей?

Чжан Чжилей поділився відео в інстаграмі, де викликав Дерека Чісору на бій. Китаєць також написав під публікацією, що чекає британського боксера.

Я хочу битися з тобою. Хочу побити тебе. Можливо, ти теж хочеш мене побити,

– сказав Чжилей у відео.

Чжилей кинув виклик Чісори: дивіться відео

Раніше, як повідомляє talkSPORT, Дерек Чісора відмовився від бою проти Мозеса Ітауми. Британський боксер заявив, що не хоче битися, на його думку, "смішні" 2 мільйона євро.

Що відомо про Чжилея та Чісору?