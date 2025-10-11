Нещодавно Чжан Чжилей кинув виклик зірковому боксеру-ветерану. Про це пише 24 канал із посиланням на допис китайського боксера в інстаграмі.
Кому кинув виклик Чжилей?
Чжан Чжилей поділився відео в інстаграмі, де викликав Дерека Чісору на бій. Китаєць також написав під публікацією, що чекає британського боксера.
Я хочу битися з тобою. Хочу побити тебе. Можливо, ти теж хочеш мене побити,
– сказав Чжилей у відео.
Чжилей кинув виклик Чісори: дивіться відео
Раніше, як повідомляє talkSPORT, Дерек Чісора відмовився від бою проти Мозеса Ітауми. Британський боксер заявив, що не хоче битися, на його думку, "смішні" 2 мільйона євро.
Що відомо про Чжилея та Чісору?
Чжан Чжилей за свою кар'єру у професійному ринзі 31 бій. На рахунку "Китайського гіганта" – 27 перемог.
Востаннє Чжилей бився проти Агіта Кабаєла у лютому 2025 року. Німець нокаутував Чжана у шостому раунді.
Дерек Чісора анонсував свій 50-й ювілейний бій. Ім'я суперника наразі невідоме.