Дерек Чісора поповнив список боксерів, які навідріз відмовились виходити в один ринг із Мозесом Ітаумою. Британський боєць розкрив деталі пропозиції щодо поєдинку, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Скільки Чісорі пропонували за бій проти Ітауми?

Ветерану боксу пропонували побитись із "Новий Майком Тайсоном", якому пророкують велике майбутнє у боксі, у Саудівській Аравії. Саме ця країна стала столицею грандіозних поєдинків. Також Чісора розкрив суму, яку йому пропонували за бій із Ітаумою.

Мені запропонували бій із Мозесом Ітаумою в Саудівській Аравії. Я запитав: "Скільки?", – вони відповіли: "Два мільйони". Я сказав: "Ні, дякую, я пас",

– розповів Дерек.

Цікаво, що раніше Чісора у коментарі The Ring розповідав, що зробив би Олександр Усик із Ітаумою в одному рингу. Дерек спрогнозував переможця потенційного бою.

"Усик переможе малого, Усик його вб’є", – заявляв колишній суперник Усика.

З якою проблемою зіштовхнувся Ітаума?