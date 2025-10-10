Дерек Чисора пополнил список боксеров, которые наотрез отказались выходить в один ринг с Мозесом Итаумой. Британский боец раскрыл детали предложения о поединке, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Интересно узнать Паркер признался, лицо какого боксера хочет "расквасить" до конца 2025 года

Сколько Чисоре предлагали за бой против Итаумы?

Ветерану бокса предлагали подраться с "Новый Майком Тайсоном", которому пророчат большое будущее в боксе, в Саудовской Аравии. Именно эта страна стала столицей грандиозных поединков. Также Чисора раскрыл сумму, которую ему предлагали за бой с Итаумой.

Мне предложили бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я спросил: "Сколько?", – они ответили: "Два миллиона". Я сказал: "Нет, спасибо, я пас",

– рассказал Дерек.

Интересно, что ранее Чисора в комментарии The Ring рассказывал, что сделал бы Александр Усик с Итаумой в одном ринге. Дерек спрогнозировал победителя потенциального боя.

"Усик победит малого, Усик его убьет", – заявлял бывший соперник Усика.

С какой проблемой столкнулся Итаума?