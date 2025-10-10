Джозеф Паркер готов провести еще один бой до конца текущего 2025 года. Новозеландский боксер не против отбоксировать с 20-летним Мозесом Итаумом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Готов ли Паркер к бою против Итаумы?

Временный чемпион мира не скрывает, что охотно бы принял поединок с "Новым Майком Тайсоном". Также Паркер признался, для чего он продолжает боксировать на профи-ринге.

Драться раз в год – это просто недостаточно. Я хочу драться как можно чаще, и если все пойдет хорошо с Уордли 25 октября, выведите меня на ринг снова в конце года. Итаума – это еще один бой, который я бы с удовольствием принял. Я приму любой бой. Я в боксе не для того, чтобы тратить время и выбирать бои, в которых участвовать. Я приму любой бой, который будет,

– заявил Паркер.

Напомним, что 25 октября 2025 года в Лондоне Паркер проведет бой против Уордли. На кону противостояния будет стоять право подраться с Александром Усиком. Джозеф еще раньше мог договориться с Александром о бое, если бы не просьба украинца отсрочить переговоры из-за давней травмы спины.

Интересно, что британский журналист Адам Смит имел личный разговор с Итаумой. Представитель СМИ рассказал в комментарии ютуб-канал talkSPORT Boxing, что Мозес очень хотел бы побывать в тренировочном лагере Усика. Его слова

"Он хочет провести время в тренировочном лагере Александра, потому что это что-то невероятное, я такого не видел за все свое время в боксе. Методика тренировок Александра – уникальная, и я думаю, что Мозес, как левша и молодой боксер супертяжелого веса, который только набирает обороты, очень многому научится рядом с ним. Поэтому, как по мне – иди рядом с ним, набирайся опыта, но пока не стоит драться с ним", – заявлял Смит.

Что известно о статистике Итаумы и Паркера?