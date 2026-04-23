Свою відповідь на це запитання спробував дати легендарний ексчемпіон Евандер Холіфілд, якому запропонували обрати лідера хевівейту серед десяти видатних бійців. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усику знайшли сенсаційну заміну на чемпіонський бій

Хто найкращий боксер хевівейту?

До підбірки бійців, серед яких обирав Холіфілд, потрапило відразу троє представників України. Так, Евандер розмістив "Вічного чемпіона WBC" Віталія Кличка на 7-й сходинці, завдяки чому українець випередив Деонтея Вайлдера та Френка Бруно.

Володимир Кличко опинився на третій позиції позаду Тайсона Ф'юрі, якому сенсаційно програв у 2015 році та втратив чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Щодо найкращого боксера, то Холіфілд так і не зміг зробити вибір між Олександром Усиком і Майком Тайсоном.

Десять найкращих боксерів за версією Холіфілда

Майк Тайсон / Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Джордж Форман Джо Фрейзер Ентоні Джошуа Віталій Кличко Деонтей Вайлдер Френк Бруно

Утім, слід зазначити, що в опитуванні не було згадано низку видатних боксерів, як-от Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Роккі Марчіано тощо.

Кого називають найкращим боксером в історії?