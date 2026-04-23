У коментарі The Ring непереможний Вордлі зазначив, що розглядає заміну Усику, якщо їх бій не відбудеться. Спортсмен сказав, що готовий до протистояння з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером, який 4 квітня здолав Дерека Чісору.

Хто може замінити Усика в бою з Вордлі?

"Мій пріоритет номер один – Даніель Дюбуа. Після нього – Олександр Усик. І якщо цей бій з якоїсь причини не вдасться організувати, тоді ціллю номер три для мене стане Деонтей Вайлдер", – заявив 31-річний Вордлі.

Згодом у коментарі The Stomping Ground Фабіо розвинув ідею бою проти Вайлдера. Він зазначив, що планував зустріч з американцем до того, як оголосили про поєдинок з Дюбуа.

Окрім того, спортсмен вважає, що зустріч з Вайлдером допомогла б йому вийти на американський ринок.

Я вже досягнув багатьох важливих віх у своїй кар'єрі, але є одна річ, якої ще не зробив – не бився в Америці на великій арені. Чи то "Медісон-сквер-гарден", чи в Лас-Вегасі. І якщо я збираюся це зробити, мені потрібне гучне ім'я. А хто зараз у моїй ваговій категорії в США може бути гучнішим ім’ям, аніж Деонтей Вайлдер?,

– сказав боксер.

Урешті-решт, Вордлі, який, за даними BoxRec виграв 20 боїв, запевнив, що в будь-якому разі переможе Вайлдера.

