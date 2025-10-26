Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі подарували справжню насолоду поціновувачам боксу, пройшовши майже повну дистанцію. Боксери обережно та з розвідки розпочали поєдинок, пише 24 Канал.

Яким був розвиток бою Паркер – Вордлі?

Далі боксери по черзі брали раунди у свою скарбничку. Здавалось, що навіть Паркер більше забрав переможних трихвилинок у свій доробок.

Вишенькою на торті цього бою у Лондоні став десятий раунд. Паркер з останніх сил організував декілька класних комбінацій у голову та тулуб Вордлі. Натомість Фабіо ледь не відправив новозеландця у нокдаун. Джозеф встояв.

Однак у наступному одинадцятому раунді бій було достроково завершено. Вордлі протиснув Паркера до канатів та без перерви викидував удари у голову суперника. Саме голова Джозефа була його головною ціллю у цьому раунді.

Спершу суддя дозволяв Вордлі продовжувати лупцювання Паркера. Здавалось, що Фабіо уявив на місці голови Джозефа боксерську грушу. Однак через декілька секунд суддя у рингу зупинив протистояння, сигналізувавши про дострокову перемогу нокаутом Фабіо Вордлі.

Вордлі не лише переміг Джозефа Паркера, а й став наступним суперником Олександра Усика!

Перемога над новозеландським суперником стала для Фабіо 20-ю на профі-рингу та 19-ю – нокаутом. Вордлі став четвертим британським боксером, який здолав Паркера. До цього Джозеф зазнавав поразок від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джозефа Джойса.

Відеоогляд бою Паркер – Вордлі

Якщо бій Вордлі – Усик такий відбудеться, то у рингу зійдуться два досі непереможні боксери.

Паркер же залишився при своїх 36 перемогах (24 – нокаутом), але вже 4-х поразках у 40 боях на профі-рингу.

Після бою видання Sky Sports процитувало переможні слова Вордлі. Фабіо порівняв цю перемогу зі сном. Британець додав, що ця звитяга є результатом наполегливої праці, пристрасті та того, що ніколи не можна здаватись.

"Це звучить як сон, але це реальне життя. Я є доказом наполегливої праці, пристрасті та того, що ніколи не слід здаватися. Те, чого мені бракує в досвіді, я компенсую підборіддям, серцем і боротьбою. Я не применшую заслуги Джо, але мені не було боляче. Я ставив ноги в безглузді позиції, але мене не збили. Я вже казав, що не є найчистішим бійцем, але я роблю свою роботу", – сказав Вордлі.

Також DAZN Boxing виклало фрагмент після бою, як британець прямо на рингу викликав на поєдинок Олександра Усика.