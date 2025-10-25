Фабіо Вордлі висловився про можливий бій з Олександром Усиком у разі своєї перемоги над Джозефом Паркером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Що сказав Вордлі про бій з Усиком?

Фабіо Вордлі відповів на питання, чи битиметься він проти Олександра Усика, якщо переможе Джозефа Паркера. Британський боксер невпевнений у тому, що українець погодиться битися з ним.

Хто знає, що може придумати його мозок, його розум, що може йому сподобатися в плані боксу, або, можливо, поза ним. Я знаю, що він роздумував про бій за правилами ММА чи щось подібне, я бачив це в інтернеті. Тому, хто знає, як складеться його кар’єра в наступному році, але я сподіваюся на це,

– сказав Вордлі.

Фабіо Вордлі також наголосив, що, скоріш за все, Усик вже роздумує над тим, щоб завершити кар'єру.

"Він на завершальному етапі. Не можна сказати, що він старий, але він точно озирається. Він, мабуть, розмірковує: У мене залишився ще один, два, можливо, три бої. Він хоче оцінити це, але він точно думає про це вже деякий час", – додав британець.

Раніше в інтерв'ю SecondsOut Тоні Белью спрогнозував переможця бою між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Колишній чемпіон світу вважає, що Паркер буде сильнішим за Вордлі.

Що відомо про майбутнє Усика?