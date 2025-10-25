Досвідчений боксер гадає, що саме він міг би здолати Олександра Усика. Таку сміливу заяву Дерек Чісора зробив попри поразку від непереможного українця вкінці жовтня 2020-го року, пише 24 Канал із посиланням на спільне інтерв'ю двох ютуб-каналів The Sun Sport і DAZN Boxing.

Хто б переміг Усика на думку Чісори?

Британець навіть після 5-ти років не може змиритись із поразкою від Усика. Дерек досі впевнений, що тоді у 2020-му переміг Олександра, але судді просто не віддали йому звитягу: 117 – 112 та 115 – 113 (двічі) на користь українського чемпіона.

Я знаю, як Олександр діє, як він працює. Я не бачу нікого, окрім себе – мушу трохи похвалитися, так – і Кабаєла. Думаю, ми єдині два бійці, які справді можуть перемогти Олександра. Він мене не побив. Я виграв той бій, мені його просто не віддали,

– заявив Чісора.

До слова. Бій Усик – Чісора відбувся на лондонській арені "Вемблі". Український боксер виграв титул чемпіона WBO Inter-Continental у важкій вазі, яким володів на момент бою Дерек.

Нещодавно видання No Smoke Boxing назвало наступного суперника Чісори. За їх інформацією, Дерек зустрінеться у своєму ювілейному 50-му бою проти Джарелла Міллера. Начебто контракт про поєдинок вже підписаний, а бій запланований на 13 грудня.

Раніше стало відомо, що Чісора відмовився від бою проти Мозеса Ітауми. Йому пропонували два мільйони, які не влаштували досвідченого британця.

Що відомо про Дерека Чісору?