Опытный боксер думает, что именно он мог бы одолеть Александра Усика. Такое смелое заявление Дерек Чисора сделал несмотря на поражение от непобедимого украинца в конце октября 2020-го года, пишет 24 Канал со ссылкой на совместное интервью двух ютуб-каналов The Sun Sport и DAZN Boxing.

Читайте также Чисора сделал судьбоносный прогноз для Усика на бой Паркер – Уордли

Кто бы победил Усика по мнению Чисоры?

Британец даже после 5-ти лет не может смириться с поражением от Усика. Дерек до сих пор уверен, что тогда в 2020-м победил Александра, но судьи просто не отдали ему победу: 117 – 112 и 115 – 113 (дважды) в пользу украинского чемпиона.

Я знаю, как Александр действует, как он работает. Я не вижу никого, кроме себя – должен немного похвастаться, да – и Кабаела. Думаю, мы единственные два бойца, которые действительно могут победить Александра. Он меня не побил. Я выиграл тот бой, мне его просто не отдали,

– заявил Чисора.

К слову. Бой Усик – Чисора состоялся на лондонской арене "Уэмбли". Украинский боксер выиграл титул чемпиона WBO Inter-Continental в тяжелом весе, которым владел на момент боя Дерек.

Недавно издание No Smoke Boxing назвало следующего соперника Чисоры. По их информации, Дерек встретится в своем юбилейном 50-м бою против Джарелла Миллера. Вроде бы контракт о поединке уже подписан, а бой запланирован на 13 декабря.

Ранее стало известно, что Чисора отказался от боя против Мозеса Итаумы. Ему предлагали два миллиона, которые не устроили опытного британца.

Что известно о Дереке Чисоре?