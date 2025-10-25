Опытный боксер думает, что именно он мог бы одолеть Александра Усика. Такое смелое заявление Дерек Чисора сделал несмотря на поражение от непобедимого украинца в конце октября 2020-го года, пишет 24 Канал со ссылкой на совместное интервью двух ютуб-каналов The Sun Sport и DAZN Boxing.
Кто бы победил Усика по мнению Чисоры?
Британец даже после 5-ти лет не может смириться с поражением от Усика. Дерек до сих пор уверен, что тогда в 2020-м победил Александра, но судьи просто не отдали ему победу: 117 – 112 и 115 – 113 (дважды) в пользу украинского чемпиона.
Я знаю, как Александр действует, как он работает. Я не вижу никого, кроме себя – должен немного похвастаться, да – и Кабаела. Думаю, мы единственные два бойца, которые действительно могут победить Александра. Он меня не побил. Я выиграл тот бой, мне его просто не отдали,
– заявил Чисора.
К слову. Бой Усик – Чисора состоялся на лондонской арене "Уэмбли". Украинский боксер выиграл титул чемпиона WBO Inter-Continental в тяжелом весе, которым владел на момент боя Дерек.
Недавно издание No Smoke Boxing назвало следующего соперника Чисоры. По их информации, Дерек встретится в своем юбилейном 50-м бою против Джарелла Миллера. Вроде бы контракт о поединке уже подписан, а бой запланирован на 13 декабря.
Ранее стало известно, что Чисора отказался от боя против Мозеса Итаумы. Ему предлагали два миллиона, которые не устроили опытного британца.
Что известно о Дереке Чисоре?
Последний раз Чисора выходил в ринг в феврале 2025-го, когда неожиданно одолел младшего за себя шведа Отто Валлина по единогласному решению судей. После чего устроил голосование на своего следующего соперника прямо на ринге. Среди изображений были Александр Усик, Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Зрители в зале выбрали Усика.
Дерек получил вызов на бой от китайского гиганта Чжана Чжилея.
За спиной Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профи-ринге (данные BoxRec).
В обновленном рейтинге IBF Чисора занимает второе место. Британец никому не уступил, ведь первая позиция в рейтинге является вакантной.