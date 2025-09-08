Обладатель пояса WBC Francophone встретился против чеха Вацлава Пейсара. Этот поединок возглавил вечер бокса в Шептицком, пишет 24 Канал.

Как Грицив победил Пейсара?

Александр Грицив полностью доминировал в ринге уже с первых секунд поединка. Во время одного из моментов львовянин поймал соперника боковым ударом, после чего Пейсар оказался на канвасе. Чех еще несколько раз пытался возвращаться в битву, но в итоге с его угла было выброшено белое полотенце.

Грицив нокаутировал Пейсара эффектным ударом в стиле "Иван", которым недавно Александр Усик повалил Даниэля Дюбуа в 5-м раунде реванша на лондонском "Уэмбли". Грицив оформил свою 11-ю победу во всех своих проведенных 11-ти боях на профи-ринге (7 – нокаутом).

Украинец успешно защитил свой пояс и улучшить свою позицию в мировом рейтинге, приблизившись к титульному противостоянию.

Как Грицив нокаутировал соперника: смотрите видео

Что известно об Александре Грициве?