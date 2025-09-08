Обладатель пояса WBC Francophone встретился против чеха Вацлава Пейсара. Этот поединок возглавил вечер бокса в Шептицком, пишет 24 Канал.
Как Грицив победил Пейсара?
Александр Грицив полностью доминировал в ринге уже с первых секунд поединка. Во время одного из моментов львовянин поймал соперника боковым ударом, после чего Пейсар оказался на канвасе. Чех еще несколько раз пытался возвращаться в битву, но в итоге с его угла было выброшено белое полотенце.
Грицив нокаутировал Пейсара эффектным ударом в стиле "Иван", которым недавно Александр Усик повалил Даниэля Дюбуа в 5-м раунде реванша на лондонском "Уэмбли". Грицив оформил свою 11-ю победу во всех своих проведенных 11-ти боях на профи-ринге (7 – нокаутом).
Украинец успешно защитил свой пояс и улучшить свою позицию в мировом рейтинге, приблизившись к титульному противостоянию.
Что известно об Александре Грициве?
- 26-летний боксер из Львова, который в декабре 2020-го дебютировал в профессионалах.
- В конце марта текущего 2025 года Грицив победил немца Рад Рашида в бою за пояс WBC Francophone в Бриджервейте (единогласное решение судей).
- Александра неоднократно приглашали в тренировочные лагеря звезды бокса как Майрис Бриедис, Филипп Хргович, Кубрат Пулев и наш Владислав Сиренко.