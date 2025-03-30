Соперником 26-летнего боксера из Львова был представитель Германии Рад Рашид. На кону поединка стоял пояс WBC Francophone в бриджервейте, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа украинца

Александр Грицив владел преимуществом в ринге, но бой продолжался все установленные раунды. Хотя немец много клинчевал и отсиживался в защите. Был близок львовянин и к нокдауну, но Рашид устоял на ногах.

Видео атакующих действий Грицива

Победителя поединка за титул определяли только судейские записки, которые единогласно отдали победу Грициву – 100-90 (дважды) и 100-89. Украинец торжествовал уже в своем первом титульном бою.

Видео объявления результата боя

Отметим, что Грыцив дебютировал на профи-ринге зимой 2020-го. С тех пор Александр провел 9 боев, в которых одержал 9 побед (6 – нокаутом). Входит в топ-10 украинских боксеров в хевивейте по версии Boxrec. Перед Рашидом дрался с чехом Адамом Колариком, которого в сентябре прошлого года тоже победил по решению судей.

Александра Грицива приглашают в тренировочные лагеря известные боксеры, как Филип Хргович, Майрис Бриедис, Владислав Сиренко и другие.