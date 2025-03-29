Боб Арум поделился мыслями относительно будущего Ломаченко. Промоутер боксера назвал условие для возвращения его подопечного на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sean Zittel.

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Что нужно для возвращения Ломаченко

Функционер отметил, что Василий Ломаченко может вернуться на ринг. Однако, если у боксера не будет проблем со здоровьем. Ведь сейчас он лечится от серьезного повреждения.

Вернется ли Лома? Я не знаю. Честно говоря, без понятия. Кажется, у него серьезные проблемы со спиной. Если с его спиной все будет в порядке, он вернется. Если нет – то нет. Все просто,

– сказал Арум.

Последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года. Тогда боксер победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Ранее стало известно, с кем может подраться Василий Ломаченко, если продолжит карьеру. Следующим соперником боксера может стать победитель боя Заур Абдулаев – Реймонд Мураталья.