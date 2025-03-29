Боб Арум поділився думками щодо майбутнього Ломаченка. Промоутер боксера назвав умову для повернення його підопічного на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sean Zittel.

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Що потрібно для повернення Ломаченка

Функціонер наголосив, що Василь Ломаченко може повернутись на ринг. Проте, якщо у боксера не буде проблем зі здоров'ям. Адже наразі він лікується від серйозного пошкодження.

Чи повернеться Лома? Я не знаю. Чесно кажучи, без поняття. Здається, у нього серйозні проблеми зі спиною. Якщо з його спиною все буде гаразд, він повернеться. Якщо ні – то ні. Все просто,

– сказав Арум.

Востаннє Василь Ломаченко бився у травні 2024 року. Тоді боксер переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Раніше стало відомо, з ким може побитись Василь Ломаченко, якщо продовжить кар'єру. Наступним суперником боксера може стати переможець бою Заур Абдулаєв – Реймонд Мураталья.