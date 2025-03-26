Менеджер українця Егіс Клімас раніше розповідав, що протягом двох місяців прихильники боксу дізнаються остаточне рішення щодо кар'єри Василя Ломаченка. Попри невизначеність чемпіон світу IBF та IBO навіть отримав потенційного суперника, якщо продовжить виступи.

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Чим керується Ломаченко

Представник команди Ломаченка розповів, що мотивує Василя продовжити кар'єру. Цей фактор не стосується боксу та заробітків, інформує 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

Ломаченко може завершити кар'єру, а може й повернутись у ринг. Але я вам скажу, що його мотивацією в боксі залишаються не гроші. Це точно. І не спадщина, тому що у нього вже є спадщина, він усім усе довів. Можливо, мотивацією буде його родина, його діти, вони можуть надихнути його битися далі. Але точно не гроші та спадщина,

– сказав Клімас.

Відзначимо, що можливий суперник Ломаченка визначиться 10 травня на вечорі боксу в Сан-Дієго у бою між росіянином Зауром Абдуллаєвим та американцем Реймондом Мураталья. У цьому поєдинку андеркарду визначиться володар тимчасового поясу IBF.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг ще у травні минулого року, коли переміг Джорджа Камбососа в одинадцятому раунді. Також у 2024-му Василь міг вийти у ринг проти Шакура Стівенсона, але відмовився від поєдинку через проблеми зі спиною.

Наразі за спиною українського чемпіона світу 18 перемог (12 – нокаутом) у 21 бою при 3-х поразках. Крайнє фіаско у кар'єрі Ломаченка було у травні 2023-го року, коли він сумнівно програв американцю Девіну Хейні.