Суперник Василя Ломаченка визначиться 10 травня у рамках вечора боксу на арені "Pechanga Arena" в американському Сан-Дієго. Цю боксерську подію організовуватиме промоутерська компанія Top Rank Боба Арума, повідомляє 24 Канал із посиланням на EverythingBoxing.

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З ким може вийти у ринг Ломаченко

У рамках андеркарду вечора боксу спільний бій проведуть росіянин Заур Абдуллаєв та американець Реймонд Мураталья. Переможець поєдинку отримає пояс тимчасового чемпіона світу за версією IBF, тому повинен побитись із володарем повноцінного поясу по лінії Ломаченком.

Довідка. Вечір боксу у Сан-Дієго очолить бій Емануеля Наваретте проти Чарлі Суареса із Філіппін у напівлегкій вазі. На кону стоятиме титул WBO, яким володіє мексиканець Наваретте. Його 18 травня 2024-го року переміг українець Денис Берінчик.

У своєму крайньому бою Мураталла у листопаді 2024-го року здолав Хесуса Переса Кампоса. Тоді як Абдуллаєв переміг у жовтні того ж року аргентинця Хуана Хав’єра Карраско.

Натомість менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів, що Ломаченко залікував спину та відновив тренувальний процес. Однак наразі не визначився, чи буде продовжувати спортивну кар'єру, чи піде на заслужену пенсію.

Василь має час до 8 жовтня 2025-го року на проведення обов'язкового захисту титулу IBF проти тріумфатора бою Мураталья – Абдуллаєв.