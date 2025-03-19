Егіс Клімас розповів, що Василь Ломаченко повернувся до тренувального процесу після проблем зі спиною, які виявились не настільки серйозними, як цю інформацію подавали у пресі. Менеджер українського боксера назвав дедлайн фінального рішення Ломаченка, інформує 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

Оце так "Просто віддай пояс": непереможний чемпіон закликав Ломаченка йти на пенсію

Ломаченко повернувся до тренувань

Однак навіть менеджер боксера до кінця не знає, яке рішення щодо свого майбутнього прийме чемпіон світу.

Ломаченко почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється і починає тренування. Можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини – або він повернеться, або завершить кар’єру – наразі невідомо,

– сказав Клімас.

Раніше Егіс Клімас назвав бажаного суперника для свого українського клієнта. Якраз цей боєць порадив Ломаченку віддати пояси та піти на заслужену пенсію.

До слова. Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. За його спиною 21 проведений бій, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок.

Цікаво, що інший український боксер Олександр Гвоздик розповідав, що чув чутки про закінчення кар'єри Василя.

Декілька днів тому Василь Ломаченко відвідав чемпіонат України з боксу, який прийняла Одеса. Це був перший за довгий час публічний вихід титулованого боксера у люди.