Шакур Стівенсон зізнався, що переглянув своє ставлення до Ломаченка після того, як Василь уник поєдинку проти нього. Однак не применшив успішності кар'єри українського боксера, назвавши Ломаченка легендою із пекельною кар'єрою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Стівенсон не розуміє, чого чекає Ломаченко

Попри це все американський боксер впевнений, що Василь злякався очного поєдинку. Стівенсон закликав Ломаченка зробити пояс вакантним та піти на заслужену пенсію. Шакур не розуміє, що чекає Ломаченко.

Єдине, що не має сенсу, це те, що він пішов і отримав пояс IBF. Тож він пішов і виграв титул, і тепер просто сидить з титулом, тримаючи його в руках, з якої причини? Ти не плануєш коли-небудь виходити на ринг. Ти не показуєшся. В тебе відсутність мотивації займатися спортом. Що ти робиш, брате? Що відбувається, брате? Просто віддай пояс. Відпочинь. Йди на пенсію. Чому досі не оголосили: Ломаченко завершив кар'єру? Все ж добре, у тебе була відмінна кар'єра, чемпіоне. Поздоровляю. Так і буде,

– заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що Ломаченко володіє поясами IBF та IBO у легкій вазі. Востаннє Василь виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.

Була інформація, що у боксера проблеми зі спиною, які не дозволяють йому поки що повернутись у ринг. Ймовірно, це мовчання означає, що Василь продовжує чекати офіційного вердикту лікарів за підсумками медичного огляду.

Цікаво, що менеджер Ломаченка Егіс Клімас заявляв, що бажаним суперником для українця є Джервонта Девіс.